Кличко: Здорово, что у меня есть Володя – он очень помогает. Сотни миллионов евро помощи привлечены благодаря ему

"Здорово, что у меня есть Володя. Он взял на себя огромное количество работы. Имея авторитет, возможность открыть практически любые двери – и крупного бизнеса и политики, как медиа-персона, которую знают во всем мире, он очень сильно помогает. Володя об этом никогда сам не скажет, но я могу сказать за брата: сотни миллионы евро привлечены благодаря брату, сотни тысяч тонн гуманитарки пришли в Украину. Он вот-вот должен вернуться из Германии, где встречался с канцлером [Олафон Шольце], канцлером Австрии [Карлом Нехаммером]", – отметил Кличко.

По его информации, Владимир Кличко также проводит встречи и беседы с политиками.

"Он не выпячивает ту работу, которую делает. Он много делает для помощи Украине, поддержки страны, для того, чтобы скорее приблизить тот миг,о котором сегодня мечтает каждый украинец –чтобы снова был мир", – подчеркнул Кличко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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