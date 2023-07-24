Комаровский: Хоть боженька и завещал прощать врагов, я не могу себе представить, как объем злодеяний россиян может быть прощен

Речь об этом зашла при обсуждении того, что у украинцев "все эмоции выплеснуты" и "выяснять отношения уже не с кем".
"Люди, которые за полтора года ничего не поняли, – безнадежные, они уже никогда ничего не поймут. Количество потерь достигло такого уровня, что никакое прощение в обозримой перспективе даже представить себе невозможно. Речь выходит за рамки представления о добре, зле. При том, что боженька завещал прощать врагов, я не могу себе представить, как этот объем злодеяний может быть прощен", – сказал Комаровский.
"Очень весомой вехой" войны он назвал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.
"Каховская трагедия [...] показала, что это инфернальное зло, для которого границ нет. Оно способно на все. И люди тоже, мне кажется, абсолютно все все поняли", – считает Комаровский.
Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 22 июля 2023-го Офис генпрокурора Украины зарегистрировал почти 99,4 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.
Подозреваемыми в военных преступлениях в Украине являются более чем 300 граждан страны-агрессора России, сообщал 15 июля генпрокурор Андрей Костин. "Более 200 – им уже предъявлены обвинения, то есть мы завершили полностью следствие, собрали достаточно доказательств и передали эти материалы в суд", – указал он. Украинские суды вынесли 53 приговора за военные преступления, добавили в ОГПУ.