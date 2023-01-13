ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комбат Кузык: Я пленника в шутку спрашиваю: "Дам автомат – будешь за нас воевать?" У него появляется огонь в глазах, говорит: "Буду!"

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Оккупанты наловили людей на оккупированных территориях и сформировали "какие-то кизячьи полки с атаманами и всей этой атрибутикой", рассказал украинский военный
Оккупанты наловили людей на оккупированных территориях и сформировали "какие-то кизячьи полки с атаманами и всей этой атрибутикой", рассказал украинский военный
Фото: EPA

Среди российских военнопленных есть "действительно несчастные" люди – принудительно мобилизованные россиянами на оккупированных территориях украинцы, которых силой или обманом отправили на передовую. Об этом командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, майор Петр Кузык рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я задавал [пленным] вопрос, где они стоят, какое у них вооружение, какая профессия у их командиров... Мне интересно, какое оборудование они используют, на каких радиочастотах, есть ли у них наши трофейные станции, слушают ли они. Они очень лояльны, когда попадают в плен…"  – сказал Кузык.

По его словам, пленные, которых оккупанты "наловили из "Л/ДНР", разговаривают с украинскими военными на украинском языке, так как полагают, что это повысит лояльность к ним.

"Я вам сброшу потом это видео… Я в шутку спрашиваю: "Вот дам автомат – будешь за нас воевать?" У него появляется огонь в глазах, он говорит: "Буду!" – "А за что ты будешь воевать?" Говорит: "За идею". – "За какую идею ты будешь воевать?" – "Ну чтоб все свободные были" (читает на шевроне "Свобода"). Говорю: "Будешь за украинский язык воевать?" – "Буду", – рассказал майор.

Он отметил, что среди пленных есть "люди действительно несчастные".

"Которых наловили на территориях, оккупированных "ЛНР" и "ДНР", из которых сформировали какие-то кизячьи полки с атаманами и всей этой атрибутикой. Им обещали, что они будут копать и стоять на блокпостах, а потом их ловят пьяными и говорят: "Ну у тебя залет..." И отправляют на передовую", – пояснил Кузык. 

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: оккупация, украинский язык, мобилизация, пленные, ДНР, война России против Украины, ЛНР, ЛДНР, Петр Кузык
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