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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция установила участников российских террористических организаций, которые издевались над пленными

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Сергеев: 17 человек уведомили о подозрении по факту пыток украинцев
Сергеев: 17 человек уведомили о подозрении по факту пыток украинцев
Фото: armyinform.com.ua

Национальная полиция установила личности участников российских террористических организаций, издевавшихся над пленными украинцами на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center 12 января, который транслировался на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

Сергеев отметил, что установленные 17 человек входили в две террористические организации – "министерство государственной безопасности" так называемой "ДНР" и "Калининскую исправительную колонию N27".

"Все они – представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и пытали украинцев, не признававших так называемую "ДНР", чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях". Узникам угрожали пытками и убийствами детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронения живьем", – рассказал он.

На основании собранных доказательств следователи сообщили этим лицам о подозрении в совершении государственной измены, создании террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, отметил Сергеев.

После проведения следственных действий материалы по другим 12 фигурантам будут также направлены в суд, добавил он.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством президента Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

21 декабря 2022 года в суд было направлено обвинение против пяти боевиков, действовавших в Донецкой области, которые похищали и пытали украинцев. Все они входили в состав "МГБ" так называемой "ДНР" и "Калининской исправительной колонии N27".

Теги: боевики, пытки, ДНР, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, подозрение
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