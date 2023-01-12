Нацполиция установила участников российских террористических организаций, которые издевались над пленными

Сергеев: 17 человек уведомили о подозрении по факту пыток украинцев Фото: armyinform.com.ua

Сергеев отметил, что установленные 17 человек входили в две террористические организации – "министерство государственной безопасности" так называемой "ДНР" и "Калининскую исправительную колонию N27".

"Все они – представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и пытали украинцев, не признававших так называемую "ДНР", чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях". Узникам угрожали пытками и убийствами детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронения живьем", – рассказал он.

На основании собранных доказательств следователи сообщили этим лицам о подозрении в совершении государственной измены, создании террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, отметил Сергеев.

После проведения следственных действий материалы по другим 12 фигурантам будут также направлены в суд, добавил он.