Нацполиция установила участников российских террористических организаций, которые издевались над пленными

Сергеев отметил, что установленные 17 человек входили в две террористические организации – "министерство государственной безопасности" так называемой "ДНР" и "Калининскую исправительную колонию N27".
"Все они – представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и пытали украинцев, не признававших так называемую "ДНР", чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях". Узникам угрожали пытками и убийствами детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронения живьем", – рассказал он.
На основании собранных доказательств следователи сообщили этим лицам о подозрении в совершении государственной измены, создании террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, отметил Сергеев.
После проведения следственных действий материалы по другим 12 фигурантам будут также направлены в суд, добавил он.
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".
21 декабря 2022 года в суд было направлено обвинение против пяти боевиков, действовавших в Донецкой области, которые похищали и пытали украинцев. Все они входили в состав "МГБ" так называемой "ДНР" и "Калининской исправительной колонии N27".