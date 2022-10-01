Компания Ахметова передала ВСУ 40 тысяч литров топлива

"Вся помощь, организованная "Стальным фронтом" Рината Ахметова, направлена на обеспечение нужд защитников Украины. Так, за более чем семь месяцев полномасштабной войны ДТЭК предоставил военным Полтавской области 72 тонн (около 100 тыс. литров) нефтепродуктов, помог в получении 11 автомобилей, а также закупил и передал кровоостанавливающие турникеты и бронепластины на сумму почти 2 млн грн", – сказано в сообщении.

В целом с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн, отметили в компании. В частности, на фронт передали более 150 тыс. бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическую одежду, тепловизоры, камеры и другую технику и амуницию. Среди уникальных проектов помощи – укрытия для укрепления окопов, которые производят специально для украинской армии на предприятиях Ахметова.