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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания Ахметова передала ВСУ 40 тысяч литров топлива

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С начала полномасштабной войны бизнесы Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн
С начала полномасштабной войны бизнесы Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн
Фото: dtek.com

Группа ДТЭК передала одной из воинских частей Украины более 29 тонн – это около 40 тыс. литров – нефтепродуктов. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Вся помощь, организованная "Стальным фронтом" Рината Ахметова, направлена на обеспечение нужд защитников Украины. Так, за более чем семь месяцев полномасштабной войны ДТЭК предоставил военным Полтавской области 72 тонн (около 100 тыс. литров) нефтепродуктов, помог в получении 11 автомобилей, а также закупил и передал кровоостанавливающие турникеты и бронепластины на сумму почти 2 млн грн", – сказано в сообщении.

В целом с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн, отметили в компании. В частности, на фронт передали более 150 тыс. бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическую одежду, тепловизоры, камеры и другую технику и амуницию. Среди уникальных проектов помощи – укрытия для укрепления окопов, которые производят специально для украинской армии на предприятиях Ахметова.

Теги: ДТЭК, помощь, ВСУ, нефтепродукты
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