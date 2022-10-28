Контрразведчики СБУ с помощью ударного дрона уничтожили российскую станцию РЭБ, которая должна была бороться с беспилотниками

"Военные контрразведчики превратили в дуршлаг российскую станцию РЭБ "Силок-01". "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов Донецкой области. Это одна из последних разработок России", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что задача такой станции – борьба с беспилотниками.
"Но наши специалисты просто снайперски работают с помощью ударных дронов. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", – сообщили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 октября, составили около 69 700 военных, 2640 танков, 272 самолета, 251 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".