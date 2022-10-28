Контрразведчики СБУ с помощью ударного дрона уничтожили российскую станцию РЭБ, которая должна была бороться с беспилотниками

В СБУ сообщили, что контрразведчкики уничтожили одну из последних разработок армии РФ Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Военные контрразведчики превратили в дуршлаг российскую станцию РЭБ "Силок-01". "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов Донецкой области. Это одна из последних разработок России", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задача такой станции – борьба с беспилотниками.

"Но наши специалисты просто снайперски работают с помощью ударных дронов. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", – сообщили в пресс-центре.