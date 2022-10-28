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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведчики СБУ с помощью ударного дрона уничтожили российскую станцию РЭБ, которая должна была бороться с беспилотниками

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В СБУ сообщили, что контрразведчкики уничтожили одну из последних разработок армии РФ
В СБУ сообщили, что контрразведчкики уничтожили одну из последних разработок армии РФ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Силок-01". Об этом сообщил пресс-центр СБУ 28 октября в Telegram.

"Военные контрразведчики превратили в дуршлаг российскую станцию РЭБ "Силок-01". "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов Донецкой области. Это одна из последних разработок России", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задача такой станции – борьба с беспилотниками.

"Но наши специалисты просто снайперски работают с помощью ударных дронов. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", – сообщили в пресс-центре.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 октября, составили около 69 700 военных2640 танков, 272 самолета, 251 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: СБУ, контрразведка, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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