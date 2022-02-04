"Крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений". YouTube заблокировал каналы боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Были заблокированы каналы так называемого министерства информации и так называемого управления народной милиции "ДНР".
Также YouTube без объяснения удалил канал так называемого государственного информационного агентства "Луганский информационный центр". Об этом рассказал его главный редактор Сергей Мешковой, сообщается на сайте фейковой организации.
"Минувшей ночью был удален канал "Луганского информационного центра" в популярном видеохостинге YouTube, причем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как – непонятно", – сказал Мешковой.
Он сообщил, что в ночь на 4 февраля YouTube также заблокировал каналы так называемой государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы так называемого управления народной милиции псевдореспублики.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".
В пятницу, 4 февраля, платформа YouTube закрыла аккаунты, с которых вещали телевизионные каналы UkrLive и "Перший незалежний", принадлежащие депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу.