"Крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений". YouTube заблокировал каналы боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Сепаратисты не понимают, за что и почему YouTube удалил их каналы Фото: ua.depositphotos.com

Были заблокированы каналы так называемого министерства информации и так называемого управления народной милиции "ДНР".

Также YouTube без объяснения удалил канал так называемого государственного информационного агентства "Луганский информационный центр". Об этом рассказал его главный редактор Сергей Мешковой, сообщается на сайте фейковой организации.

"Минувшей ночью был удален канал "Луганского информационного центра" в популярном видеохостинге YouTube, причем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как – непонятно", – сказал Мешковой.

Он сообщил, что в ночь на 4 февраля YouTube также заблокировал каналы так называемой государственной телерадиокомпании "ЛНР" и пресс-службы так называемого управления народной милиции псевдореспублики.