"Кричу: "Скажите, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще". Раненой пенсионерке врачи провели операцию благодаря Фонду Рината Ахметова

Козлова: Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму Фото: akhmetovfoundation.org

"Было ощущение, что я сложилась. В четырех местах переломы руки. Семь снарядных ран. Я кричу: "Соседи, помогите! Скажите правду, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще", – рассказала Козлова.

"Скорая" привезла супругов в травматологию, врачи всю ночь зашивали женщине раны, накладывали систему фиксации, гипсы, а на следующий день ее перевезли в Днепр, затем – в Кропивницкий, где ей прооперировали руку.

"Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму. Обещают также реабилитацию. Спасибо за очень большую помощь. Надеюсь на скорейшее выздоровление", – поблагодарила Фонд Козлова.

По словам заведующего отделением реконструктивной травматологии Донецкого государственного медицинского университета Максима Власенко, жительнице Краматорска был проведен остеосинтез плеча и кости предплечья, замещение дефектов костно-пластическими материалами и ревизия сосудисто-нервных структур.

"Мы рассказали Фонду Рината Ахметова, что нам необходимо для проведения оперативного вмешательства. Это и нейропротекторы, и металлические конструкции-фиксаторы, и шовный материал. Кроме того, что Фонд заплатил за приобретение всех конструкций, он предлагает еще и реабилитацию пациентки. Я всегда говорю, что успех любого выздоровления – это 20% нашей работы, а все остальное – это реабилитация и желание самого пациента", – подчеркнул доктор.