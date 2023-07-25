"Кричу: "Скажите, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще". Раненой пенсионерке врачи провели операцию благодаря Фонду Рината Ахметова

"Было ощущение, что я сложилась. В четырех местах переломы руки. Семь снарядных ран. Я кричу: "Соседи, помогите! Скажите правду, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще", – рассказала Козлова.
"Скорая" привезла супругов в травматологию, врачи всю ночь зашивали женщине раны, накладывали систему фиксации, гипсы, а на следующий день ее перевезли в Днепр, затем – в Кропивницкий, где ей прооперировали руку.
"Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму. Обещают также реабилитацию. Спасибо за очень большую помощь. Надеюсь на скорейшее выздоровление", – поблагодарила Фонд Козлова.
По словам заведующего отделением реконструктивной травматологии Донецкого государственного медицинского университета Максима Власенко, жительнице Краматорска был проведен остеосинтез плеча и кости предплечья, замещение дефектов костно-пластическими материалами и ревизия сосудисто-нервных структур.
"Мы рассказали Фонду Рината Ахметова, что нам необходимо для проведения оперативного вмешательства. Это и нейропротекторы, и металлические конструкции-фиксаторы, и шовный материал. Кроме того, что Фонд заплатил за приобретение всех конструкций, он предлагает еще и реабилитацию пациентки. Я всегда говорю, что успех любого выздоровления – это 20% нашей работы, а все остальное – это реабилитация и желание самого пациента", – подчеркнул доктор.
В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.
Обратиться за помощью можно, написав в мессенджер Фонда или позвонив на бесплатную горячую линию 0800509001, которая работает с понедельника по пятницу.