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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кричу: "Скажите, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще". Раненой пенсионерке врачи провели операцию благодаря Фонду Рината Ахметова

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Козлова: Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму
Козлова: Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму
Фото: akhmetovfoundation.org

18 марта 2023 года пенсионеры Татьяна и Владимир Козловы попали под обстрел российских оккупантов в родном Краматорске. Прилет застал супругов на пороге их дома. Оба получили осколочные раны, но больше всего пострадала Татьяна. Фонд Рината Ахметова предоставил ей помощь, оплатив конструкции, необходимые для спасения руки после ранения, а также обеспечит дальнейшую реабилитацию. Об этом сообщается 25 июля на сайте Фонда.

"Было ощущение, что я сложилась. В четырех местах переломы руки. Семь снарядных ран. Я кричу: "Соседи, помогите! Скажите правду, у меня рука есть?" Я ее не чувствовала вообще", – рассказала Козлова.

"Скорая" привезла супругов в травматологию, врачи всю ночь зашивали женщине раны, накладывали систему фиксации, гипсы, а на следующий день ее перевезли в Днепр, затем – в Кропивницкий, где ей прооперировали руку.

"Мне сделали операцию благодаря Ринату Ахметову. Я не представляю, как простые пенсионеры могут собрать такую сумму. Обещают также реабилитацию. Спасибо за очень большую помощь. Надеюсь на скорейшее выздоровление", – поблагодарила Фонд Козлова.

По словам заведующего отделением реконструктивной травматологии Донецкого государственного медицинского университета Максима Власенко, жительнице Краматорска был проведен остеосинтез плеча и кости предплечья, замещение дефектов костно-пластическими материалами и ревизия сосудисто-нервных структур.

"Мы рассказали Фонду Рината Ахметова, что нам необходимо для проведения оперативного вмешательства. Это и нейропротекторы, и металлические конструкции-фиксаторы, и шовный материал. Кроме того, что Фонд заплатил за приобретение всех конструкций, он предлагает еще и реабилитацию пациентки. Я всегда говорю, что успех любого выздоровления – это 20% нашей работы, а все остальное – это реабилитация и желание самого пациента", – подчеркнул доктор.

Контекст:

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Обратиться за помощью можно, написав в мессенджер Фонда или позвонив на бесплатную горячую линию 0800509001, которая работает с понедельника по пятницу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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