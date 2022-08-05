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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кучма: Все семь относительно "мирных" лет после Минских соглашений Украина должна была готовиться к неизбежному столкновению с РФ

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Кучма: Украинская армия с первых минут российского вторжения действительно проявляет себя как войско героев
Кучма: Украинская армия с первых минут российского вторжения действительно проявляет себя как войско героев
Фото: depositphotos.com

Все семь относительно "мирных" лет после Минских соглашений власти Украины должны были готовиться к неизбежному масштабному военному столкновению с РФ. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "BBC News Україна", опубликованном 4 августа.

По мнению экс-президента, сделать невозможным полномасштабное вторжение РФ можно было бы, если все годы с начала российской агрессии в 2014-м Украина готовилась бы к отпору: полноценно и всесторонне развивала и модернизировала Вооруженные силы.

Он подчеркнул, что украинская армия с первых минут российского вторжения действительно проявляет себя как войско героев. По его словам, ВСУ уничтожили не только элиту российской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так – "русская народная сказка".

"Но героизм может давать еще более впечатляющие результаты, когда он подкреплен новейшими технологиями, современным оружием. Все семь относительно "мирных" лет после Минских соглашений власти Украины должны были готовиться к неизбежному масштабному военному столкновению с РФ. И готовясь к нему, максимально использовать уникальный кадровый и производственный потенциал украинского военно-промышленного комплекса", – подчеркнул Кучма.

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). В 2015 году в рамках переговорного процесса были согласованы два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларация по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Минские соглашения не были выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

Россия требовала, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минских соглашений "не существует". 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Леонид Кучма, война, Минские соглашения, война России против Украины
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