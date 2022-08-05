Кучма: Все семь относительно "мирных" лет после Минских соглашений Украина должна была готовиться к неизбежному столкновению с РФ

По мнению экс-президента, сделать невозможным полномасштабное вторжение РФ можно было бы, если все годы с начала российской агрессии в 2014-м Украина готовилась бы к отпору: полноценно и всесторонне развивала и модернизировала Вооруженные силы.

Он подчеркнул, что украинская армия с первых минут российского вторжения действительно проявляет себя как войско героев. По его словам, ВСУ уничтожили не только элиту российской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так – "русская народная сказка".

"Но героизм может давать еще более впечатляющие результаты, когда он подкреплен новейшими технологиями, современным оружием. Все семь относительно "мирных" лет после Минских соглашений власти Украины должны были готовиться к неизбежному масштабному военному столкновению с РФ. И готовясь к нему, максимально использовать уникальный кадровый и производственный потенциал украинского военно-промышленного комплекса", – подчеркнул Кучма.