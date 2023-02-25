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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: География российских преступлений выходит далеко за границы Украины

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Кулеба: Давайте помнить, что Россия является проблемой мира
Кулеба: Давайте помнить, что Россия является проблемой мира
Фото: EPA

Россия сейчас является главной проблемой всего мира. Ее преступления выходят за границы Украины, достигая Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 февраля на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"География российских преступлений против международного права и безопасности выходит далеко за границы Украины, доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока. Россия не только подстрекает конфликты, но и систематически мешает принятию решений Советом Безопасности ООН, которые необходимы для урегулирования конфликтов", – отметил он. 

Кулеба напомнил, как на заседании Россия утверждала, что Совет Безопасности чрезмерно сосредоточен на Украине и игнорирует проблемы остального мира.

"Давайте помнить, что Россия является проблемой мира. Я открыл Устав ООН, и не вижу слов, что страны-члены могут атаковать другие государства-члены. И, конечно, я не вижу слов, что нарушение границ разрешено. И главное – я не вижу названия "Российская Федерация" в Уставе ООН в списке постоянных членов Совета Безопасности", – сказал глава МИД Украины.

Министр напомнил, что в 1991 году Россия оставила за собой место СССР как постоянного члена Совета Безопасности и "превратила его в трон безнаказанности".

"Будущее России в ООН должно определяться в контексте нелегитимной замены таблички с СССР на Россию в 1991 году. А также в контексте ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, включая военные преступления, преступления против человечества и геноцид", – сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 21 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 8006 человек, 13 287 получили ранения. 

Офис генпрокурора зарегистрировал более 71 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений и почти 17 тыс. преступлений против нацбезопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, СССР, ООН, Африка, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, Российская Федерация
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