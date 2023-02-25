Кулеба: География российских преступлений выходит далеко за границы Украины

"География российских преступлений против международного права и безопасности выходит далеко за границы Украины, доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока. Россия не только подстрекает конфликты, но и систематически мешает принятию решений Советом Безопасности ООН, которые необходимы для урегулирования конфликтов", – отметил он.

Кулеба напомнил, как на заседании Россия утверждала, что Совет Безопасности чрезмерно сосредоточен на Украине и игнорирует проблемы остального мира.

"Давайте помнить, что Россия является проблемой мира. Я открыл Устав ООН, и не вижу слов, что страны-члены могут атаковать другие государства-члены. И, конечно, я не вижу слов, что нарушение границ разрешено. И главное – я не вижу названия "Российская Федерация" в Уставе ООН в списке постоянных членов Совета Безопасности", – сказал глава МИД Украины.

Министр напомнил, что в 1991 году Россия оставила за собой место СССР как постоянного члена Совета Безопасности и "превратила его в трон безнаказанности".

"Будущее России в ООН должно определяться в контексте нелегитимной замены таблички с СССР на Россию в 1991 году. А также в контексте ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, включая военные преступления, преступления против человечества и геноцид", – сказал он.