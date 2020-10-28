Кулеба: Написание новых Минских соглашений – очень рискованный путь, который не является способом решения проблемы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Минские соглашения можно выполнить, если это согласится сделать Россия.

Кулеба: Если мы будем подходить к действующим Минским договоренностям как к чему-то высеченному в камне, ничего никуда не взлетит Фото: EPA

Написание новых Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе не принесет решения проблемы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 28 октября.

"Когда ты вступаешь в переговоры о чем-то новом вместо чего-то старого, ты должен быть уверен, что ты знаешь, как на финише выйти на лучший для себя результат, а не на худший. И о "Минске-1", и о "Минске-2" договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, либо отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое. Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран нормандского формата входить в историю написания принципиально нового "Минска-3", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в таком случае нужно состредоточиться на выполнении "Минска-2".

"Если мы будем подходить к действующим Минским договоренностям как к чему-то высеченному в камне, ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей – очень рискованный путь и не является эффективным способом решения проблемы", – заявил министр.

По словам Кулебы, проблема не в том, что написано в Минских договоренностях, а в том, что цель России – максимальное ослабление Украины изнутри.

"И пока эта цель останется неизменной, можно иметь "Минск-3, 4, 5, 6", но они так же не будут выполняться. Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые Минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены. Даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить", – сказал глава МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.