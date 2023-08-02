Легенда киевского "Динамо" Буряк: Мне в полпятого позвонил сын: "Папа, война началась". – "Ты что, с ума сошел? Какая война?" И вдруг слышу – ракета!

Буряк: Я думал, что это все несерьезно. Просто несерьезно. 10 дней – а оно все не кончается... Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Никогда в жизни... Есть люди, которые мне в укор это ставят… Были пьяницы-президенты, было все. Но более-менее они сделали. Ну как они могли? Человек с трибуны говорит: "Мы братья, мы должны объединиться, мы то и это сделаем". Это какой-то хамелеон. Я не понимаю всего этого. Политика – неблагодарная вещь. Говорят одно, а делают другое. Я вообще не понимаю, что нужно сделать, чтобы сюда стрелять ракетами и убивать людей. Мы на кого-то напали? Мы кого-то предали? Мы что-то сделали? И это гнетет каждый день", – сказал Буряк.

Он отметил, что перед началом полномасштабной войны, когда уже обсуждали возможное вторжение России, не следил за новостями и прогнозами.

"Я вообще не читаю это. Что касается футбола, да, я смотрю новости. Но я знаю, чего стоит интернет. Я, честно говоря, не мог себе представить. Когда мне в полпятого утра позвонил сын и сказал: "Папа, война началась", я говорю: "Ты что, с ума сошел? Какая война?" И здесь слышу – ракета!" – поделился тренер.

24 февраля 2022 года он встретил в Киеве. Буряк отметил, что долго не мог поверить в реальность происходящего.

"Я думал, что это все несерьезно. Просто несерьезно. 10 дней – а оно все не кончается..." – сказал он.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

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