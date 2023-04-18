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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады. Cуд оправдал его и отпустил из-под стражи

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Комбат Черноконь защищал Украину с 2014 года
Комбат Черноконь защищал Украину с 2014 года
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського / Facebook

В Николаеве судья признал украинского военнослужащего Валентина Гандебуру, который расстрелял командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) имени контр-адмирала Михаила Белинского майора Евгения Черноконя, невиновным в умышленном убийстве. Обвиняемого отпустили из-под стражи в зале суда.

Об этом сообщило 17 апреля николаевское издание "Преступности.НЕТ", ссылаясь на приговор, вынесенный 28 февраля 2023 года Центральным районным судом Николаева и обнародованный 20 марта в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, вечером 28 июля пьяный солдат Гандебура пришел на полевую кухню на территории временной дислокации части в Николаеве и во время спора с Черноконем выпустил в него очередь из табельного автомата. Комбат погиб на месте, из его тела изъяли пять пуль.

О трагической гибели майора Черноконя в зоне боевых действий, не уточняя обстоятельств его смерти, командование бригады сообщило 1 августа в Facebook. В некрологе сообщалось, что он в 2014 году пришел защищать Украину курсантом, служил в танковом батальоне бригады, командовал танковой ротой в зоне АТО/ООС на мариупольском направлении. После начала полномасштабной войны стал командиром батальонно-тактической группы 36-й ОБрМП.

https://www.facebook.com/36obmp/posts/pfbid0hSkWMxqrsjamA6arKGSGmnbFbJkCsVuF7vjYDvcvaZCDuSN1LDkjhy2kjuwMtEaDl

Обвиняемый рассказал в суде, что 28 июля вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками и случайно узнал, что согласно документам, он и другие лица, проходившие службу вместе с ним, получили обмундирование – хотя по факту солдаты не получали форму.

Военнослужащий признал, что тот день он употреблял алкоголь, поскольку у его сослуживца был день рождения. Согласно материалам дела, медики после преступления зафиксировали концентрацию алкоголя в 1,93 промилле.

По словам Гандебуры, он решил пойти к командиру батальона и прояснить ситуацию с формой. По его словам, он дослал патрон в патронник автомата, поскольку знал, что будет задавать "неприятные" вопросы и предвидел, что разговаривать с ним не захотят.

Взяв заряженный автомат, он пошел к командиру батальона, чтобы выяснить, почему по документам выдана форма, но солдаты ее не получили.

Собщается, что Черноконь сидел в столовой вместе с командиром взвода и во время общения с Гандебурой, заметив, что тот пьян (майор уточнил у солдата, пил ли он, и получил утвердительный ответ), сообщил, что вызовет военную службу правопорядка (ВСП).

Обвиняемый отметил, что с самого начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, снял его с предохранителя и спросил: "Чего ты подошел с автоматом?" – а после этого наводил пистолет на него.

Гандебура рассказал, что "на все эти события" он отреагировал очередью из автомата в сторону командира батальона. Когда увидел, что комбат мертв, отдал автомат лейтенанту и стал ждать "дальнейших событий".

Свои действия обвиняемый не смог внятно объяснить следствию и суду. Он сказал, что "был зол и негативно отреагировал на пистолет", который достал из кобуры лейтенант.

Командир взвода, со своей стороны, подтвердил, что направил оружие на Гандебуру и приказал разрядить автомат, однако Черноконь сказал ему убрать пистолет и продолжил разговор с солдатом. Лейтенант добавил, что кроме ситуации с формой, Гандебура задавал вопросы про обучение, участие в боевых действиях и про то, когда Черноконь "начнет с ним нормально общаться".

Лейтенант подтвердил, что Черноконь позвонил в ВСП и сообщил о возникшей проблеме с Гандебурой. Затем обвиняемый, по свидетельству командира взвода, резко направил автомат на майора и выстрелил в него очередью.

Гандебура, находившийся с 3 августа под стражей в СИЗО, в суде признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Военнослужащий и его адвокат просили минимальное наказание в пределах санкции статьи. Однако судья оправдал Гандебуру, поскольку не согласился с квалификацией преступления.

По мнению судьи, дело изначально должно было расследовать Государственное бюро расследований, а не Нацполиция, которая квалифицировала действия обвиняемого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

Судья отметил, что неправильная квалификация и ненадлежащим образом осуществленный этап сообщения о подозрении Гандибуре повлияли на правомерность дальнейшего уголовного производства.

"Предметом в рамках этого уголовного производства является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сделал вывод судья.

Как выяснила "Украинская правда" в спецпрокуратуре Южного региона, 17 марта прокурор Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны обжаловал оправдательный приговор суда в отношении Гандебуры. В прокуратуре не предоставили развернутых комментариев, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.

Контекст:

В Украине принят закон об усилении ответственности за преступления против военной службы, в том числе за угрозу или насилие в отношении начальника. Президент Украины Владимир Зеленский 24 января 2023 года подписал соответствующий законопроект №8271, 13 декабря 2022 года принятый Верховной Радой, который предполагает усиление ответственности для военнослужащих за ряд преступлений против военной службы.

19 декабря 2022 года об этом законопроекте одобрительно высказывался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявив, что "армия держится на дисциплине", поэтому он поддерживает усиление ответственности за преступления против военной службы.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов Украины, в том числе в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения касаются особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

В частности, он исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим законодательством по ст. 402, 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса Украины (неповиновение, невыполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление места несения службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие).

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