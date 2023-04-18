Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады. Cуд оправдал его и отпустил из-под стражи

Об этом сообщило 17 апреля николаевское издание "Преступности.НЕТ", ссылаясь на приговор, вынесенный 28 февраля 2023 года Центральным районным судом Николаева и обнародованный 20 марта в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, вечером 28 июля пьяный солдат Гандебура пришел на полевую кухню на территории временной дислокации части в Николаеве и во время спора с Черноконем выпустил в него очередь из табельного автомата. Комбат погиб на месте, из его тела изъяли пять пуль.

О трагической гибели майора Черноконя в зоне боевых действий, не уточняя обстоятельств его смерти, командование бригады сообщило 1 августа в Facebook. В некрологе сообщалось, что он в 2014 году пришел защищать Украину курсантом, служил в танковом батальоне бригады, командовал танковой ротой в зоне АТО/ООС на мариупольском направлении. После начала полномасштабной войны стал командиром батальонно-тактической группы 36-й ОБрМП.

Обвиняемый рассказал в суде, что 28 июля вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками и случайно узнал, что согласно документам, он и другие лица, проходившие службу вместе с ним, получили обмундирование – хотя по факту солдаты не получали форму.

Военнослужащий признал, что тот день он употреблял алкоголь, поскольку у его сослуживца был день рождения. Согласно материалам дела, медики после преступления зафиксировали концентрацию алкоголя в 1,93 промилле.

По словам Гандебуры, он решил пойти к командиру батальона и прояснить ситуацию с формой. По его словам, он дослал патрон в патронник автомата, поскольку знал, что будет задавать "неприятные" вопросы и предвидел, что разговаривать с ним не захотят.

Взяв заряженный автомат, он пошел к командиру батальона, чтобы выяснить, почему по документам выдана форма, но солдаты ее не получили.

Собщается, что Черноконь сидел в столовой вместе с командиром взвода и во время общения с Гандебурой, заметив, что тот пьян (майор уточнил у солдата, пил ли он, и получил утвердительный ответ), сообщил, что вызовет военную службу правопорядка (ВСП).

Обвиняемый отметил, что с самого начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, снял его с предохранителя и спросил: "Чего ты подошел с автоматом?" – а после этого наводил пистолет на него.

Гандебура рассказал, что "на все эти события" он отреагировал очередью из автомата в сторону командира батальона. Когда увидел, что комбат мертв, отдал автомат лейтенанту и стал ждать "дальнейших событий".

Свои действия обвиняемый не смог внятно объяснить следствию и суду. Он сказал, что "был зол и негативно отреагировал на пистолет", который достал из кобуры лейтенант.

Командир взвода, со своей стороны, подтвердил, что направил оружие на Гандебуру и приказал разрядить автомат, однако Черноконь сказал ему убрать пистолет и продолжил разговор с солдатом. Лейтенант добавил, что кроме ситуации с формой, Гандебура задавал вопросы про обучение, участие в боевых действиях и про то, когда Черноконь "начнет с ним нормально общаться".

Лейтенант подтвердил, что Черноконь позвонил в ВСП и сообщил о возникшей проблеме с Гандебурой. Затем обвиняемый, по свидетельству командира взвода, резко направил автомат на майора и выстрелил в него очередью.

Гандебура, находившийся с 3 августа под стражей в СИЗО, в суде признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Военнослужащий и его адвокат просили минимальное наказание в пределах санкции статьи. Однако судья оправдал Гандебуру, поскольку не согласился с квалификацией преступления.

По мнению судьи, дело изначально должно было расследовать Государственное бюро расследований, а не Нацполиция, которая квалифицировала действия обвиняемого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

Судья отметил, что неправильная квалификация и ненадлежащим образом осуществленный этап сообщения о подозрении Гандибуре повлияли на правомерность дальнейшего уголовного производства.

"Предметом в рамках этого уголовного производства является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сделал вывод судья.

Как выяснила "Украинская правда" в спецпрокуратуре Южного региона, 17 марта прокурор Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны обжаловал оправдательный приговор суда в отношении Гандебуры. В прокуратуре не предоставили развернутых комментариев, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.