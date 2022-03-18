Личный состав российских оккупантов деморализован, участились случаи суицидов и самокалечений – Минобороны Украины

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих РФ от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

"Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самокалечений. Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ ВС РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", – сообщает ведомство.