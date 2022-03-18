Кулеба: Самая большая санкция, которую россияне начали испытывать в мире, – это пренебрежение и ненависть к ним

Кулеба: У России сейчас две головные боли. Первая – это влияние санкций. Вторая – это провал военной операции и потери, которые они несут в Украине Фото: ЕРА

"Санкции работают. У России сейчас две головные боли. Первая – это влияние санкций. Вторая – это провал военной операции и потери, которые они несут в Украине. Это наши два главных рычага, в том числе в переговорном процессе. По заголовкам новостей кажется, что санкции в первую очередь затронули миллиардеров. Они затронули на самом деле и миллионеров, и средний класс, и простой, что называется, рабочий люд. Россия сокращает бюджет, сворачивает программы финансирования своих проектов. Есть конкретная аналитика, цифры, показывающие это. Цены растут, инфляция растет. То есть запустились процессы разрушения российской экономики", – сказал Кулеба.

По его словам, россияне всеми силами попытаются добиться отмены санкций, потому что осознают их долгосрочные последствия.

"Но есть еще самая большая санкция, которую россияне начали испытывать в мире, от миллиардера до простого туриста – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Они от этого реально страдают. Буквально сегодня мне рассказывали историю людей, достаточно богатых, которые в дорогой гостинице во Франции столкнулись с таким отношением к себе, что такого унижения они в жизни не переживали. И это отношение было только потому, что они россияне", – подчеркну Кулеба.

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