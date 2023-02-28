Лидерами рейтинга доверия являются партии Притулы, Зеленского и Кличко – опрос NDI

Согласно опросу, "очень позитивно" или "позитивно" к условной партии Притулы относятся 49% украинцев. К партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев – партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень позитивно или позитивно относятся 27% украинцев.

Самое плохое отношение украинцев к ОПЗЖ – лишь 6% поддержки при 66% негативного отношения.

Инфографика: ndi.org

Социологическое исследование "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" было проведено Национальным демократическим институтом с 4-го по 16 января 2023 года. Полевые работы выполняли социологи Киевского международного института социологии. В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов. Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%.