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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидерами рейтинга доверия являются партии Притулы, Зеленского и Кличко – опрос NDI

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Опрос провел американский Национальный демократический институт (NDI)
Опрос провел американский Национальный демократический институт (NDI)
Фото: depositphotos.com

Среди всех партий наиболее позитивно украинцы относятся к условной политической силе, возглавляемой шоуменом и волонтером Сергеем Притулой (он анонсировал создание партии), к партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, которую сейчас возглавляет нардеп Елена Шуляк, и к партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко. Такой результат показал опрос, проведенный американским Национальным демократическим институтом (NDI). Результаты опубликованы на сайте института.

Согласно опросу, "очень позитивно" или "позитивно" к условной партии Притулы относятся 49% украинцев. К партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев – партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень позитивно или позитивно относятся 27% украинцев.

Самое плохое отношение украинцев к ОПЗЖ – лишь 6% поддержки при 66% негативного отношения.

Инфографика: ndi.org
Инфографика: ndi.org

Социологическое исследование "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" было проведено Национальным демократическим институтом с 4-го по 16 января 2023 года. Полевые работы выполняли социологи Киевского международного института социологии. В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов. Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%.

Теги: Виталий Кличко, соцопрос, исследование, Владимир Зеленский, Сергей Притула, Слуга народа, партия, Елена Шуляк, ОПЗЖ
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