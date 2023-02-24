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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары по России поддерживают 90% украинцев – соцопрос

Большинство украинцев считают, что на атаки РФ нужно ответить тем же
Большинство украинцев считают, что на атаки РФ нужно ответить тем же
Фото: EPA

Подавляющее большинство украинцев выступили за удары по России, некоторые считают, что нужно бомбить все возможные объекты. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), опубликованные 24 февраля.

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами: 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам, и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия.

Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по России.

"Как и по многим общественно важным вопросам, сейчас украинцы демонстрируют консолидированную позицию относительно необходимости наносить удары по территории России. Примечательно, что даже на юге и востоке, где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам", абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не следует ограничиваться только военными объектами", – прокомментировал итоги опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма). Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, соцопрос, российская агрессия, война России против Украины
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