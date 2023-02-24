Удары по России поддерживают 90% украинцев – соцопрос

Большинство украинцев считают, что на атаки РФ нужно ответить тем же Фото: EPA

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами: 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам, и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия.

Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по России.

"Как и по многим общественно важным вопросам, сейчас украинцы демонстрируют консолидированную позицию относительно необходимости наносить удары по территории России. Примечательно, что даже на юге и востоке, где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам", абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не следует ограничиваться только военными объектами", – прокомментировал итоги опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма). Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.