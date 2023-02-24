"Читайте по слогам: Украина означает смерть для России". Подоляк назвал минувший год "годом обнуления РФ"

"Год. Война. Кровь. Смерти невинных украинцев. Год обнуления России. Ждите: расплата будет жестокой. Обязательно. Для всех. Потому что мы – Украина. Читайте по слогам: Украина означает смерть для России", – написал Подоляк.

… Рік. Війна. Кров. Смерті невинних українців… … Рік обнулення Росії. Чекайте: розрахунок буде жорстоким. Обов’язково. Для всіх… … Тому що ми – Україна. Читайте по складах: Україна значить смерть для Росії… Фото: Костянтин і Влада Ліберови. pic.twitter.com/aCpXlEhYm7

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на вечер 23 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.