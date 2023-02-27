После полномасштабного вторжения РФ 20% украинок с детьми меняли место жительства и уже вернулись – опрос в Украине

На вопрос "Меняли ли вы место жительства с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года?" 19% респондентов выбрали ответ: "Да, и сейчас проживаю вне дома".
20% опрошенных указали, что "да, но уже вернулся домой".
Остальные (61% опрошенных) место жительства не меняли.
Больше всего украинок с детьми вернулось в Киев (55% тех, кто проживает в столице и участвовал в опросе) и на деоккупированные территории Украины (30%).
Опрос проводился с 27-го января по 1 февраля среди матерей детей в возрасте 3–17 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.
2 ноября 2022 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.
По данным ООН на 13 февраля, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8,07 млн. Из них 4,8 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.
До 90% украинцев, которые вынужденно выехали из страны из-за российской агрессии, хотят вернуться домой, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 декабря. По его словам, активнее люди будут возвращаться весной.