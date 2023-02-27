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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне служат близкие родственники 41% украинок с детьми – опрос

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Война в Украине идет с 2014 года
Война в Украине идет с 2014 года
Фото: ЕРА

У 41% украинок с детьми, которые находились на территории Украины в конце января – в начале февраля, есть близкие им люди, которые участвуют в обороне Украины от российских оккупантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", они опубликованы 27 февраля.

Респондентам задавали вопрос, служит ли на войне кто-то из их родителей, мужей, братьев, сестер или детей.

41% ответили утвердительно, 58% – отрицательно.

Еще 1% опрошенных выбрали вариант "тяжело ответить".

Наибольший процент участников опроса с воюющими близкими проживают в центральной части Украины (45%), в том числе в Киеве (те же 45%).

На прифронтовых и деоккупированных территориях Украины таких по 38%.

Скриншот: ratinggroup.ua
Скриншот: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 27-го января по 1 февраля среди матерей детей в возрасте 3–17 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, соцопрос, исследование, война России против Украины
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