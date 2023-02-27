На войне служат близкие родственники 41% украинок с детьми – опрос

Респондентам задавали вопрос, служит ли на войне кто-то из их родителей, мужей, братьев, сестер или детей.
41% ответили утвердительно, 58% – отрицательно.
Еще 1% опрошенных выбрали вариант "тяжело ответить".
Наибольший процент участников опроса с воюющими близкими проживают в центральной части Украины (45%), в том числе в Киеве (те же 45%).
На прифронтовых и деоккупированных территориях Украины таких по 38%.
Опрос проводился с 27-го января по 1 февраля среди матерей детей в возрасте 3–17 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.