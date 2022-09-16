ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ликвидация "генпрокурора ЛНР". Подоляк назвал две версии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк о происшествии: Следствие покажет
Подоляк о происшествии: Следствие покажет
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Назначенный российскими оккупантами так называемый генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко погиб либо из-за действий организованных преступных группировок (ОПГ), либо был убит как свидетель военных преступлений. Об этом 16 сентября заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных криминальных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка Россией свидетелей военных преступлений", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "следствие покажет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 сентября российские СМИ сообщили, что в результате взрыва в здании "Генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске погибли Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко.

Источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв был в кабинете Горенко.

Ранее он был сотрудником МВД Украины, однако в 2014 году начал работать на оккупантов в так называемой генпрокуратуре "ЛНР". В 2017-м стал "и.о. генпрокурора ЛНР", В 2019-м был "назначен" "генпрокурором ЛНР".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Луганск, взрыв, смерть, война, следствие, советник, преступление, война России против Украины, ЛНР, взрывы, погибшие, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (137369)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (93699)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (92702)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (54741)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (46636)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (32229)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20589)
8
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом (18108)
 
 
 
 