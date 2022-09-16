Ликвидация "генпрокурора ЛНР". Подоляк назвал две версии

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных криминальных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка Россией свидетелей военных преступлений", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что "следствие покажет".
Ліквідацію так званого «генпрокурора ЛНР» та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка * свідків воєнних злочинів. Слідство покаже…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 сентября российские СМИ сообщили, что в результате взрыва в здании "Генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске погибли Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко.
Источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв был в кабинете Горенко.
Ранее он был сотрудником МВД Украины, однако в 2014 году начал работать на оккупантов в так называемой генпрокуратуре "ЛНР". В 2017-м стал "и.о. генпрокурора ЛНР", В 2019-м был "назначен" "генпрокурором ЛНР".