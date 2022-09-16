Ликвидация "генпрокурора ЛНР". Подоляк назвал две версии

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных криминальных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка Россией свидетелей военных преступлений", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "следствие покажет".

Ліквідацію так званого «генпрокурора ЛНР» та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка * свідків воєнних злочинів. Слідство покаже… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)