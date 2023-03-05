Маляр: Медучреждения на оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными российскими оккупантами

Маляр: Информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется", – написала она.

Маляр отметила, что для сокрытия информации о количестве умерших от ран их учет ведут исключительно российские военные медики.

"Вместе с тем, информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", – заявила замминистра.

По ее словам, такая тенденция наблюдается и в других подразделениях оккупантов.

"В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий", – заявила Маляр.