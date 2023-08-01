Маляр: Оккупанты увеличили обстрелы на всех восточных направлениях, силы обороны двигаются осторожно, чтобы не терять людей

На бахмутском направлении украинские войска имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага, отметили в Минобороны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На купянском, лиманском, сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", – написала Маляр.

По ее словам, на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

"На бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они пытаются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – подчеркнула Маляр.