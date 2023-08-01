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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Оккупанты увеличили обстрелы на всех восточных направлениях, силы обороны двигаются осторожно, чтобы не терять людей

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На бахмутском направлении украинские войска имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага, отметили в Минобороны
На бахмутском направлении украинские войска имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага, отметили в Минобороны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытаются остановить наступление сил обороны Украины на бахмутском направлении. Об этом 1 августа в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"На купянском, лиманском, сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", – написала Маляр.

По ее словам, на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

"На бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они пытаются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – подчеркнула Маляр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, Минобороны, обстрелы, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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