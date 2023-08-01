Маляр: Оккупанты увеличили обстрелы на всех восточных направлениях, силы обороны двигаются осторожно, чтобы не терять людей

"На купянском, лиманском, сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", – написала Маляр.
По ее словам, на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.
"На бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они пытаются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – подчеркнула Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.