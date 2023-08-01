Данилов: Нереализованное желание второго наступления РФ на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву

Второй поход на Москву "не слишком отсрочен во времени", отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", – написал Данилов.

По его словам, это событие "не слишком отсрочено во времени".

"Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на России – назад не запихнуть", – резюмировал Данилов.

Поточна ситуація для кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на москву. І ця подія не дуже відтермінована у часі. Видавлену з тюбика пасту – зростання протесту різного… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2023

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