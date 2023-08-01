Данилов: Нереализованное желание второго наступления РФ на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", – написал Данилов.
По его словам, это событие "не слишком отсрочено во времени".
"Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на России – назад не запихнуть", – резюмировал Данилов.
Поточна ситуація для кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на москву. І ця подія не дуже відтермінована у часі. Видавлену з тюбика пасту – зростання протесту різного…— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2023
В украинской разведке заявляли, что в России после мятежа вагнеровцев готовятся новые бунты. По данным ГУР, конфликт между основателем признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу "зарешали", но "проблемы остаются".
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.
Пригожин на видео, опубликованном 19 июля, назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что ЧВК в нем "не нужно участвовать". Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом Пригожин не исключил их возможного возвращения на войну в Украину.