Маляр рассказала, скольких журналистов лишили аккредитации ВСУ с 24 февраля и какие бывают для этого причины

По словам Маляр, когда Силы обороны освобождают украинские города, первыми туда заходят правоохранители. Сначала отрабатывают стабилизационные мероприятия СБУ, полиция и проводится разминирование. В эти первые дни въезд/выезд запрещен для гражданских лиц. Из соображений безопасности и необходимости проведения определенных оперативных мероприятий.

Затем, когда безопасность стабилизирована, официально поднимают флаг и позволяют гражданскому населению свободно въезжать/выезжать.

"В период первичного проведения стабилизационных мероприятий запрещен въезд всем гражданским и даже журналистам. Главной ценностью здесь является жизнь и безопасность гражданских лиц", – подчеркнула она.

Также, учитывая специфику оккупации, есть определенные оперативные мероприятия, которые правоохранителям целесообразно проводить по "горячим следам" именно в условиях ограниченного въезда в населенный пункт, добавила Маляр.

"В Херсоне и в пригороде враг оставил заминированные объекты. И буквально на днях были взрывы людей на минах. Поэтому запрет и ограничение въезда/выезда обусловлены мерами безопасности. Разрешение на фактическое пребывание и работу журналиста в зоне активных боевых действий определяют военные с учетом степени опасности и задач", – сказала замминистра.

Она отметила, что разрешение на въезд/выезд в освобожденные населенные пункты, где проводятся стабилизационные мероприятия, определяют и правоохранители – если для их полноценной стабилизации работы нужны определенные условия пропуска гражданских лиц.

Для аккредитованных журналистов устанавливается соответствующий порядок работы в условиях военного положения. Аккредитацию дают ВСУ после проверки СБУ, которая является обязательной, и ее результаты оказывают непосредственное влияние на решение об аккредитации.

"Нарушение этих правил, согласно приказу, является основанием для отмены аккредитации представителя СМИ. Так, например, было, когда журналисты западного СМИ во Львове снимали место прилета ракет буквально онлайн. Так было с журналистами еще одного СМИ, когда они без инструктажа отправились самостоятельно в зону боевых действий", – сказала Маляр.

Она также сообщила, что по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабного вторжения проработано 12 773 заявки от представителей СМИ, аккредитовано 5462 представителя национальных и 7311 представителей иностранных СМИ. Отказано в аккредитации 423 лицам, лишены аккредитации 79 человек.