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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр рассказала, скольких журналистов лишили аккредитации ВСУ с 24 февраля и какие бывают для этого причины

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С 24 февраля Минобороны отказало в аккредитации 423 журналистам
С 24 февраля Минобороны отказало в аккредитации 423 журналистам
Фото: depositphotos.com

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что запрет и ограничение въезда/выезда гражданским и журналистам в освобожденные украинские города обусловлены мерами безопасности. Об этом она написала 15 ноября в своем Facebook.

По словам Маляр, когда Силы обороны освобождают украинские города, первыми туда заходят правоохранители. Сначала отрабатывают стабилизационные мероприятия СБУ, полиция и проводится разминирование. В эти первые дни въезд/выезд запрещен для гражданских лиц. Из соображений безопасности и необходимости проведения определенных оперативных мероприятий.

Затем, когда безопасность стабилизирована, официально поднимают флаг и позволяют гражданскому населению свободно въезжать/выезжать.

"В период первичного проведения стабилизационных мероприятий запрещен въезд всем гражданским и даже журналистам. Главной ценностью здесь является жизнь и безопасность гражданских лиц", – подчеркнула она.

Также, учитывая специфику оккупации, есть определенные оперативные мероприятия, которые правоохранителям целесообразно проводить по "горячим следам" именно в условиях ограниченного въезда в населенный пункт, добавила Маляр.

"В Херсоне и в пригороде враг оставил заминированные объекты. И буквально на днях были взрывы людей на минах. Поэтому запрет и ограничение въезда/выезда обусловлены мерами безопасности. Разрешение на фактическое пребывание и работу журналиста в зоне активных боевых действий определяют военные с учетом степени опасности и задач", – сказала замминистра.

Она отметила, что разрешение на въезд/выезд в освобожденные населенные пункты, где проводятся стабилизационные мероприятия, определяют и правоохранители – если для их полноценной стабилизации работы нужны определенные условия пропуска гражданских лиц.

Для аккредитованных журналистов устанавливается соответствующий порядок работы в условиях военного положения. Аккредитацию дают ВСУ после проверки СБУ, которая является обязательной, и ее результаты оказывают непосредственное влияние на решение об аккредитации.

"Нарушение этих правил, согласно приказу, является основанием для отмены аккредитации представителя СМИ. Так, например, было, когда журналисты западного СМИ во Львове снимали место прилета ракет буквально онлайн. Так было с журналистами еще одного СМИ, когда они без инструктажа отправились самостоятельно в зону боевых действий", – сказала Маляр.

Она также сообщила, что по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабного вторжения проработано 12 773 заявки от представителей СМИ, аккредитовано 5462 представителя национальных и 7311 представителей иностранных СМИ. Отказано в аккредитации 423 лицам, лишены аккредитации 79 человек.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02ChMTA1yU535UUyK9MJ1iaSLcxwB8du6rp73ipBxtVS8DMQoyrozaPBj8wzQF9g89l

Контекст:

О лишении аккредитации нескольких журналистов из-за репортажей из деоккупированного Херсона днем 13 ноября заявил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении Генштаба утверждалось, что "некоторые представители СМИ, игнорируя запреты и предостережения, без согласования с командирами и службами по связям с общественностью воинских частей вели информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий", чем нарушили приказ главкома ВСУ от 3 марта 2022 года.

Кого именно лишили аккредитации, в заявлении не сказано. По данным "Детектор медиа", военное руководство аннулировало пресс-карты как минимум шести съемочных групп, в том числе американского телеканала CNN и британского Sky News.

Украинский Институт массовой информации 14 ноября потребовал от украинских властей вернуть аккредитации журналистам, лишенным разрешения на работу за репортажи из деоккупированного Херсона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, война, Министерство обороны Украины, журналисты, Анна Маляр, война России против Украины
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