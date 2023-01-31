Мариупольцы в Калуше получили помощь от Фонда Рината Ахметова

"По словам людей, эта поддержка стала для них подлинной опорой после переезда на новое место. В состав продуктовых боксов вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.