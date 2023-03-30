Маск, Возняк и еще более тысячи исследователей подписали обращение, призывающее остановить исследования искусственного интеллекта

В обращении говорится, что все исследования более мощных систем искусственного интеллекта, чем GPT-4 от компании OpenAI, должны быть приостановлены как представляющие серьезную опасность для общества и человечества, пока не появятся общие протоколы безопасности.

"Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми. Эта уверенность должна быть хорошо обоснована и возрастать с величиной потенциальных эффектов системы", – говорится в обращении.

Отмечается, что продвинутый ИИ может запустить глубокое изменение в истории жизни на Земле.

"Современные системы искусственного интеллекта в настоящее время становятся конкурентоспособными с людьми при решении общих задач, и мы должны спросить себя: должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать все рабочие места, в том числе выполняющие? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, устаревать и заменить нас? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?" – говорится в письме.

Авторы подчеркивают, что важно получить независимую оценку, прежде чем приступать к обучению будущих систем. Они отмечают, что современные мощные системы должны быть более точными, безопасными, интерпретируемыми, прозрачными, надежными, согласованными, заслуживающими доверия и лояльными.

Также отмечается, что важно работать в сотрудничестве с политиками, чтобы разработать соответствующие контролирующие органы.

Глава OpenAI Сэм Альтман не подписал обращение, сообщает Reuters.