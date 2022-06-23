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МАУП возглавила самый влиятельный рейтинг университетов "Топ-200 Украина 2022" среди частных вузов

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Также в этом году академия вошла в топ-3 среди частных университетов в научном рейтинге вузов страны по показателям Scopus
Также в этом году академия вошла в топ-3 среди частных университетов в научном рейтинге вузов страны по показателям Scopus
Фото: unian.net

Межрегиональная академия управления персоналом, крупнейший частный вуз страны, заняла в этом году первое место среди частных университетов в академическом рейтинге высших учебных заведений Украины "Топ-200 Украина 2022", который является самым влиятельным рейтингом вузов страны.

Составляя рейтинг в этом году, эксперты учитывали современные тенденции развития высшего образования в Украине и мире, которое сейчас переживает серьезные изменения в результате влияния пандемии COVID-2019 и полномасштабного военного вторжения РФ. В целом во внимание были взяты 10 показателей оценки деятельности университетов, среди которых самые весомые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская и международная деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов и достижение заведениями 17 целей устойчивого развития ООН.

Также в этом году академия вошла в топ-3 среди частных университетов в научном рейтинге вузов страны по показателям Scopus.

МАУП была основана в 1989 году и является крупнейшим экономико-гуманитарным высшим учебным заведением Украины, в котором учатся студенты из 39 стран мира по 19 специальностям.

С началом военной агрессии против Украины на некоторых территориях офлайн-обучение стало невозможным. Руководство МАУП быстро адаптировало учебный процесс к новым реалиям, организовав его в дистанционном режиме для всех подразделений, включая лицей и детский сад.

С 14.03.2022 студенты МАУП снова получили возможность учиться по своим специальностям. Также была создана возможность для студентов других украинских вузов присоединиться к студентам соответствующих академических групп МАУП, проходить обучение дистанционно и таким образом выполнить учебный план.

Студенты МАУП и других украинских вузов, а также украинские абитуриенты, которые оказались в Европе, могут продолжить или начать обучение в Польше на украинском или польском языках на базе партнера академии – Высшей школы внутренней безопасности в городе Лодзь.

Ліцензія АE № 458585 від 28.07.2014

Теги: образование, рейтинг, абитуриенты, вузы
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