Минздрав снизил проходной балл для медвузов до 100 баллов. Эксперты считают, это снизит квалификацию врачей

В 2022 году порядок приема абитуриентов на медспециальности упрощен, а проходные баллы уменьшены Фото: ЕРА

Ранее для специальностей "медицина" и "педиатрия" действовали повышенные требования к минимальному значению количества баллов по вступительным испытаниям – 150 баллов, а для специальности "фармация, промышленная фармация" – 130. В предстоящей вступительной кампании этого порога не будет, сообщает Минздрав.

"В этом году порядок приема абитуриентов на обучение на медицинские специальности значительно упрощен, а проходные баллы уменьшены. Кроме того, в правилах приема каждый университет будет самостоятельно определять минимальное значение количества баллов по вступительным испытаниям, но не ниже 100 баллов", – уточнили в министерстве.

Соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк, комментируя это решение, заявил, что снижение минимального проходного балла приведет к тому, что через 10 лет в украинские больницы придут некомпетентные врачи.

"Уже на третьем году учебы в университетах будет огромная когорта студентов, которые не способны сдать профессиональный экзамен. А результатом такой политики будет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты", – написал он в Facebook.