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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минздрав снизил проходной балл для медвузов до 100 баллов. Эксперты считают, это снизит квалификацию врачей

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В 2022 году порядок приема абитуриентов на медспециальности упрощен, а проходные баллы уменьшены
В 2022 году порядок приема абитуриентов на медспециальности упрощен, а проходные баллы уменьшены
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины отменило повышенные требования по количеству баллов для абитуриентов медицинских вузов. Необходимый минимум теперь – 100 баллов из 200, сообщает ведомство в Facebook.

Ранее для специальностей "медицина" и "педиатрия" действовали повышенные требования к минимальному значению количества баллов по вступительным испытаниям – 150 баллов, а для специальности "фармация, промышленная фармация" – 130. В предстоящей вступительной кампании этого порога не будет, сообщает Минздрав.

"В этом году порядок приема абитуриентов на обучение на медицинские специальности значительно упрощен, а проходные баллы уменьшены. Кроме того, в правилах приема каждый университет будет самостоятельно определять минимальное значение количества баллов по вступительным испытаниям, но не ниже 100 баллов", – уточнили в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/394685739352315

Соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк, комментируя это решение, заявил, что снижение минимального проходного балла приведет к тому, что через 10 лет в украинские больницы придут некомпетентные врачи.

"Уже на третьем году учебы в университетах будет огромная когорта студентов, которые не способны сдать профессиональный экзамен. А результатом такой политики будет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/5290803280957760

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии.

Теги: Украина, медицина, здоровье, ВНО, абитуриенты, война России против Украины, Минздрав, вузы, Павел Ковтонюк
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