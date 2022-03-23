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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал расследование военных преступлений РФ в Украине

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Исследователи собирают доказательства преступлений, совершаемых против мирного населения Украины
Исследователи собирают доказательства преступлений, совершаемых против мирного населения Украины
Фото: ДСНС України/ Facebook

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и организация "Яхад-Ин Унум" под руководством французского священника Патрика Дебуа начали расследование военных преступлений РФ в Украине. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба мемориального центра.

Инициатива была начата с целью выявления и фиксации массовых преступлений, совершаемых против мирного населения в Мариуполе, Харькове, Николаеве и других городах Украины.

"Почти 20 лет назад моя организация "Яхад-Ин Унум" и я начали расследовать преступления "Холокоста от пуль", совершенные в Украине, а затем в других странах, в каждом селе, оккупированном нацистскими подразделениями. Мы разработали специальную методологию и опросили более 8 тыс. свидетелей "Холокоста от пуль". Я никогда не думал, что в 2022 году мне снова придется расследовать военные преступления на тех же многострадальных землях", – сказал Дебуа.

Факты, собранные исследователями, будут переданы Международному уголовному суду, а также руководству стран, которые уже начали расследование.

"Все знают, что очевидец – ключ к справедливости в противостоянии отрицаниям со стороны [президента РФ Владимира] Путина и его помощников. Голоса свидетелей следует сохранить, чтобы противостоять преступлениям, совершенным россиянами", – пояснил Дебуа.

Организация "Яхад-Ин Унум" была создана в 2004 году, чтобы подробнее задокументировать  геноцид ромов и другие массовые преступления в Европе. Впоследствии организация проводила расследование геноцида в Гватемале, Ираке и Сирии. Она собрала около 7,5 тыс. свидетельств очевидцев и выживших во время массовых расстрелов в Восточной Европе.

Контекст:

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Теги: Украина, расследование, преступление, нацисты, война России против Украины, свидетели, Бабий Яр, население, священник
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