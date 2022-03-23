Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал расследование военных преступлений РФ в Украине

Инициатива была начата с целью выявления и фиксации массовых преступлений, совершаемых против мирного населения в Мариуполе, Харькове, Николаеве и других городах Украины.

"Почти 20 лет назад моя организация "Яхад-Ин Унум" и я начали расследовать преступления "Холокоста от пуль", совершенные в Украине, а затем в других странах, в каждом селе, оккупированном нацистскими подразделениями. Мы разработали специальную методологию и опросили более 8 тыс. свидетелей "Холокоста от пуль". Я никогда не думал, что в 2022 году мне снова придется расследовать военные преступления на тех же многострадальных землях", – сказал Дебуа.

Факты, собранные исследователями, будут переданы Международному уголовному суду, а также руководству стран, которые уже начали расследование.

"Все знают, что очевидец – ключ к справедливости в противостоянии отрицаниям со стороны [президента РФ Владимира] Путина и его помощников. Голоса свидетелей следует сохранить, чтобы противостоять преступлениям, совершенным россиянами", – пояснил Дебуа.

Организация "Яхад-Ин Унум" была создана в 2004 году, чтобы подробнее задокументировать геноцид ромов и другие массовые преступления в Европе. Впоследствии организация проводила расследование геноцида в Гватемале, Ираке и Сирии. Она собрала около 7,5 тыс. свидетельств очевидцев и выживших во время массовых расстрелов в Восточной Европе.