"Метинвест" организовал программу реабилитации детей украинских беженцев в Италии

"В лагере украинские дети выглядели счастливыми и спокойными. Они были готовы усердно работать и учиться грести. Мамы также радовались, ведь их дети наслаждались приятными моментами, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись с начала войны", – сказала координатор лагеря Карола Моро.

Инициатива "Спасаем жизни" договорилась с организаторами летнего лагеря о бесплатном отдыхе. "Метинвест" заботится о детях, пострадавших от войны, не только в Украине. Итальянцы – одни из самых больших друзей украинцев. Мы всегда чувствуем их поддержку. Благодарю наших итальянских партнеров за отзывчивость и заботу. Спортивный лагерь – замечательная возможность для детей попробовать что-то новое, переключиться, получить яркие впечатления", – сказала директор по устойчивому развитию и персоналу "Метинвеста" Татьяна Петрук.