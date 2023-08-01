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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" организовал программу реабилитации детей украинских беженцев в Италии

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12 детей из регионов Украины, пострадавших от войны, отдохнули в спортивном лагере в Генуе
12 детей из регионов Украины, пострадавших от войны, отдохнули в спортивном лагере в Генуе
Фото: metinvestholding.com

Гуманитарная инициатива "Метинвеста" "Спасаем жизни" совместно с проектом "Гребля за мир", финансируемым благотворительной организацией Fondazione Carige, и гребным клубом Società Canottieri Genovesi ELPIS организовала отдых 12 детей в возрасте 8–15 лет из Донецка, Запорожья, Кривого Рога и Каменского в спортивном лагере в Генуе (Италия). Об этом сообщила пресс-служба компании 1 августа.

"В лагере украинские дети выглядели счастливыми и спокойными. Они были готовы усердно работать и учиться грести. Мамы также радовались, ведь их дети наслаждались приятными моментами, несмотря на трудности, с которыми они столкнулись с начала войны", – сказала координатор лагеря Карола Моро.

Инициатива "Спасаем жизни" договорилась с организаторами летнего лагеря о бесплатном отдыхе. "Метинвест" заботится о детях, пострадавших от войны, не только в Украине. Итальянцы – одни из самых больших друзей украинцев. Мы всегда чувствуем их поддержку. Благодарю наших итальянских партнеров за отзывчивость и заботу. Спортивный лагерь – замечательная возможность для детей попробовать что-то новое, переключиться, получить яркие впечатления", – сказала директор по устойчивому развитию и персоналу "Метинвеста" Татьяна Петрук.

Контекст:

В рамках инициативы "Спасаем жизни" с начала полномасштабного российского вторжения помощь получили около 500 тыс. человек в 70 территориальных общинах. К проекту присоединились почти 200 компаний, 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Общая сумма донорских взносов превысила €2,7 млн. Мирные жители получили 4200 тонн продуктов питания и средств гигиены, больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на €250 тыс.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Италия, Метинвест, вторжение, война России против Украины
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