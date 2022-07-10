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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины показало топ-3 РСЗО, которые оккупанты "подарили" ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в войне против Украины потеряли 247 РСЗО
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в войне против Украины потеряли 247 РСЗО
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министерство обороны Украины 10 июля в Facebook рассказало о трех типах реактивных систем залпового огня, которые Вооруженные силы Украины "затрофеили" у российской армии во время войны РФ против Украины.

"Демилитаризация по-украински, или топ-3 систем залпового огня, "подаренные" рашистами", – говорится в сообщении.

Речь идет о БМ-27 "Ураган", РСЗО "Торнадо-Г" и ТОС-1А "Солнцепек":

  • "БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-миллиметровая РЗСО будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57, возможна стрельба из закрытой позиции и из кабины.
  • РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.
  • ТОС-1А "Солнцепек" – легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ, система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" ВСУ.
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 10 июля, потери оккупантов достигли около 37,3 тыс. военных1641 танк, 247 РСЗО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, РСЗО, РСЗО Ураган, Минобороны, война России против Украины
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