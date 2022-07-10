Минобороны Украины показало топ-3 РСЗО, которые оккупанты "подарили" ВСУ

"Демилитаризация по-украински, или топ-3 систем залпового огня, "подаренные" рашистами", – говорится в сообщении.

Речь идет о БМ-27 "Ураган", РСЗО "Торнадо-Г" и ТОС-1А "Солнцепек":

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 10 июля, потери оккупантов достигли около 37,3 тыс. военных, 1641 танк, 247 РСЗО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другое.