Минобороны Украины показало топ-3 РСЗО, которые оккупанты "подарили" ВСУ

"Демилитаризация по-украински, или топ-3 систем залпового огня, "подаренные" рашистами", – говорится в сообщении.
Речь идет о БМ-27 "Ураган", РСЗО "Торнадо-Г" и ТОС-1А "Солнцепек":
- "БМ-27 "Ураган". В умелых руках украинских воинов трофейная 220-миллиметровая РЗСО будет уничтожать рашистов на расстоянии 30–35 км. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57, возможна стрельба из закрытой позиции и из кабины.
- РСЗО "Торнадо-Г". Боевые возможности этой системы были расширены за счет новых реактивных боеприпасов. Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения.
- ТОС-1А "Солнцепек" – легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Несмотря на ряд технических преимуществ, система так и не нашла умелого российского экипажа для применения, поэтому несколько таких единиц "любезно передали" ВСУ.
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 10 июля, потери оккупантов достигли около 37,3 тыс. военных, 1641 танк, 247 РСЗО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другое.