Мобилизация Козловского, "вонючие орки", тотальный страх, примитивные сериалы, коррупция. Интервью Бацман с Сергой. Видео

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Серга подписал контракт с ВСУ Фото: thekolya / Instagram

Во время интервью Серга говорил о:

ситуации на фронте;

том, как политические и коррупционные скандалы влияют на бойцов;

новых навыках, приобретенных за почти полтора года войны;

"Культурном десанте" и концертах для военнослужащих в госпиталях;

том, нужно ли во время войны тратить госсредства на культуру;

скандале, который вспыхнул из-за намерения за государственные деньги снять сериал, один из героев которого напоминает фермера из Кировоградской области, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка;

президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка; бывшем одесском военкоме Евгении Борисове, который подозревается в незаконном обогащении;

мобилизации певца Виталия Козловского;

продолжающейся коррупции в Украине;

окончании войны и победе Украины.

"Я надеюсь на максимально жесткие публичные наказания коррупционеров. Я бы им отрезал руки, даже родственникам", – сказал во время интервью Серга.

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.