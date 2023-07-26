ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мобилизация Козловского, "вонючие орки", тотальный страх, примитивные сериалы, коррупция. Интервью Бацман с Сергой. Видео

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После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Серга подписал контракт с ВСУ
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Серга подписал контракт с ВСУ
Фото: thekolya / Instagram

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью со служащим в Вооруженных силах Украины украинским поэтом, музыкантом, телеведущим Николаем (Колей) Сергой.

Во время интервью Серга говорил о:

  • ситуации на фронте;
  • том, как политические и коррупционные скандалы влияют на бойцов; 
  • новых навыках, приобретенных за почти полтора года войны;
  • "Культурном десанте" и концертах для военнослужащих в госпиталях;
  • том, нужно ли во время войны тратить госсредства на культуру;
  • скандале, который вспыхнул из-за намерения за государственные деньги снять сериал, один из героев которого напоминает фермера из Кировоградской области, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка;
  • бывшем одесском военкоме Евгении Борисове, который подозревается в незаконном обогащении;
  • мобилизации певца Виталия Козловского;
  • продолжающейся коррупции в Украине;
  • окончании войны и победе Украины.

"Я надеюсь на максимально жесткие публичные наказания коррупционеров. Я бы им отрезал руки, даже родственникам", – сказал во время интервью Серга. 

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, война России против Украины, Коля Серга
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