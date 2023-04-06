Москва уволила одного из крупных военачальников за провал под Угледаром – британская разведка

Под командованием Мурадова в последние месяцы российская группировка войск на фронте понесла исключительно тяжелые потери, также под его руководством были предприняты многочисленные, но безуспешные попытки взять Угледар Донецкой области, говорится в сообщении.
"Эти операции вызвали резкую публичную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова", – констатируют в минобороны Великобритании.
Там также отмечают, что Мурадов является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году. Но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 6, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/v19F58d2Xw
The Moscow Times пишет, что 50-летний Мурадов – бывший командующий российскими силами в Сирии, который затем руководил миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. "Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков. В то же время ВСУ потеряли лишь 20 единиц техники", – пишет издание.