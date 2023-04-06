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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Москва уволила одного из крупных военачальников за провал под Угледаром – британская разведка

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Мурадов командовал армией РФ в Сирии и Нагорном Карабахе
Мурадов командовал армией РФ в Сирии и Нагорном Карабахе
Фото: CIT / Twitter

Кремль, вероятно, уволил командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова и отстранил его от руководства армией страны-агрессора России в Украине. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 6 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

Под командованием Мурадова в последние месяцы российская группировка войск на фронте понесла исключительно тяжелые потери, также под его руководством были предприняты многочисленные, но безуспешные попытки взять Угледар Донецкой области, говорится в сообщении.

"Эти операции вызвали резкую публичную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова", – констатируют в минобороны Великобритании.

Там также отмечают, что Мурадов является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году. Но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе.

Контекст:

The Moscow Times пишет, что 50-летний Мурадов – бывший командующий российскими силами в Сирии, который затем руководил миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. "Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков. В то же время ВСУ потеряли лишь 20 единиц техники", – пишет издание.

Теги: Россия, Великобритания, Кремль, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты, военная разведка
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