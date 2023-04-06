Москва уволила одного из крупных военачальников за провал под Угледаром – британская разведка

Под командованием Мурадова в последние месяцы российская группировка войск на фронте понесла исключительно тяжелые потери, также под его руководством были предприняты многочисленные, но безуспешные попытки взять Угледар Донецкой области, говорится в сообщении.

"Эти операции вызвали резкую публичную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова", – констатируют в минобороны Великобритании.

Там также отмечают, что Мурадов является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году. Но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/v19F58d2Xw — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 6, 2023