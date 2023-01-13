Пентагон о смене командующего вторжением РФ в Украину: Свидетельствует о системных вызовах

По словам Райдера, это назначение показывает "некоторые из системных проблем, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".

"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, проблем с обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", – сказал спикер.

Он отметил, что Пентагон "продолжит отслеживать" подобные кадровые перестановки в РФ.

"Думаю, мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты, и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", – заявил Райдер.