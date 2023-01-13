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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон о смене командующего вторжением РФ в Украину: Свидетельствует о системных вызовах

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Герасимов возглавил оккупационные войска РФ 11 января
Герасимов возглавил оккупационные войска РФ 11 января
Фото: EPA

Назначение главы Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим российским вторжением в Украину свидетельствует о "системных вызовах" в РФ. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге 12 января, сообщил канал CNN.

По словам Райдера, это назначение показывает "некоторые из системных проблем, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".

"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, проблем с обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", – сказал спикер.

Он отметил, что Пентагон "продолжит отслеживать" подобные кадровые перестановки в РФ.

"Думаю, мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты, и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", – заявил Райдер.

Контекст:

11 января 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Пентагон, война России против Украины, Генштаб РФ, Валерий Герасимов, Пэт Райдер
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