Пентагон о смене командующего вторжением РФ в Украину: Свидетельствует о системных вызовах

По словам Райдера, это назначение показывает "некоторые из системных проблем, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".
"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, проблем с обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", – сказал спикер.
Он отметил, что Пентагон "продолжит отслеживать" подобные кадровые перестановки в РФ.
"Думаю, мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки. И российские солдаты, и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", – заявил Райдер.
11 января 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.