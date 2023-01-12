"Не все получается, как они хотят". В Генштабе ВСУ прокомментировали смену военного руководства РФ

"С первых дней войны мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-агрессора происходят кадровые изменения. Если бы было все хорошо у них, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы... Не все получается у них так, как они желают. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – сказал он.