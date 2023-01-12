"Не все получается, как они хотят". В Генштабе ВСУ прокомментировали смену военного руководства РФ

"С первых дней войны мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-агрессора происходят кадровые изменения. Если бы было все хорошо у них, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы... Не все получается у них так, как они желают. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – сказал он.
11 января 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей федеральной службы безопасности РФ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.