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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не все получается, как они хотят". В Генштабе ВСУ прокомментировали смену военного руководства РФ

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Громов объяснил, о чем говорят кадровые перестановки в армии РФ
Громов объяснил, о чем говорят кадровые перестановки в армии РФ
Фото: armyinform.com.ua

Перестановки в военном руководстве России говорят о том, что у них есть необходимость в сочетании системы управления и системы руководства войсками. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 12 января, который транслировался на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

"С первых дней войны мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-агрессора происходят кадровые изменения. Если бы было все хорошо у них, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы... Не все получается у них так, как они желают. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – сказал он.

Контекст:

11 января 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президент РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.

Теги: армия РФ, война России против Украины, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин, российские военные, Алексей Громов
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