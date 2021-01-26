"Мы вас сюда не звали". Данилов напомнил России, что она страна-агрессор

Комментируя претензии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к украинскому языковому закону, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что в советах из Москвы Киев не нуждается.

Отношения России и Украины наладятся лишь после того, как Москва прекратит агрессию по отношению к Украине. Об этом 26 января в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который в опубликованном сегодня интервью "Аргументам и фактам" раскритиковал Украину за закон об использовании украинского языка как государственного. "Культивируемая властью Украины русофобия уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", – сказал он, в частности.

"Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся. После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас – страна-агрессор", – написал Данилов.

Он отметил, что "новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии" против Украины.

"Только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – подчеркнул Данилов.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.