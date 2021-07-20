На блокпосту в Луганской области задержали подозреваемого в связях с террористами "ЛДНР" – штаб ООС

По данным штаба ООС, связи задержанного с незаконными вооруженными формированиями подтвердила проверка по базам данных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На одном из блокпостов Луганской области гвардейцы из состава Объединенных сил задержали лицо, которое обоснованно подозревается в связях с незаконными вооруженными формированиями", – говорится в сообщении.

В ходе обязательной проверки документов был задержан гражданин 1993 года рождения. По данным штаба ООС, его связи с незаконными вооруженными формированиями подтвердила проверка по базам данных.

27-летнего гражданина доставили в местный отдел полиции. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.