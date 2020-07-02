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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения получил один украинский военный

1 июля украинские военные на Донбассе уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток на Донбассе уже были обстрелы
С начала новых суток на Донбассе уже были обстрелы
Фото: генеральний штаб зсу / general staff of the armed forces of ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против сил ООС запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Орехово и Травневого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Песок и Авдеевки.

Раненого украинского бойца оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь, его состояние удовлетворительное, отметили в штабе.

"По подтвержденным данным разведки, 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня в районе Луганского. Без потерь с украинской стороны. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/889481728211111

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Авдеевка, украинский военный, Орехово, Луганское, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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