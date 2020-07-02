На Донбассе ранения получил один украинский военный

За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Представители незаконных вооруженных формирований применяли против сил ООС запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Орехово и Травневого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Песок и Авдеевки.
Раненого украинского бойца оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь, его состояние удовлетворительное, отметили в штабе.
"По подтвержденным данным разведки, 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня в районе Луганского. Без потерь с украинской стороны.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.