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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе задержали боевика, он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Задержанный на Донбассе боевик дает показания о преступлениях оккупантов на востоке Украины, рассказали в штабе операции Объединенных сил.

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При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами, рассказали в ООС
При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами, рассказали в ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военные задержали на Донбассе боевика. Об этом 13 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вчера в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой Ста...енко Владислав Русланович, 11 апреля 1995 года рождения", – рассказали в пресс-центре.

При себе мужчина имел адресную справку и сумку с личными вещами. Сейчас его опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

"Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/789239244902027

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, боевики, преступление, война в Украине, операция Объединенных сил
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