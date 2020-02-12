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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Пять обстрелов боевиков, потерь в рядах украинских военных нет

В прошлые сутки представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

11 февраля боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Орехово и Крымского.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/788296491662969

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Пески, Крымское, Орехово, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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