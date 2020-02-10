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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на Донбассе зафиксировано девять обстрелов, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики на Донбассе 9 февраля открывали огонь из разных видов оружия, в том числе и из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: EPA

9 февраля на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 10 февраля.

За сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", – сообщили в штабе.

С начала суток 10 февраля боевики не открывали огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/786816938477591

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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