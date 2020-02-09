В Луганской области боевики проводят огневую разведку – штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что украинские военные продолжают контролировать боевиков на линии соприкосновения в Луганской области, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Вблизи поселка Новотошковское Луганской области боевики ведут обстрелы из стрелкового оружия, чтобы разоблачить огневые позиции украинских военных. Об этом 9 февраля проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вблизи поселка Новотошковское, которое в Луганской области, украинские бойцы продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. По словам армейцев, в основном враг ведет обстрел из стрелкового оружия, чтобы разоблачить огневые позиции наших защитников", – рассказали в пресс-центре.

Один из украинских военных по имени Давид рассказал, что несколько дней назад боевики обстреляли их позиции из минометов калибра 120 и 82 мм. Сейчас ситуация стабильная, но иногда бывают прострелы.

"Даем адекватный ответ из разрешенного вооружения. Выходил тут недавно один из них, наблюдал за нами минут 15 – и снова стрелкотня. Все никак не успокоятся. И ночью стреляют", – добавил военный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.