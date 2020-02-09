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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток 9 февраля пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

9 февраля в результате обстрелов пророссийскими боевиками был ранен украинский военнослужащий. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Они по одному разу обстреляли позиции украинских военных в районе Новолуганского, Троицкого и Орехово, дважды – вблизи Лебединского, говорится в сообщении.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сказано в релизе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/786470125178939

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донбасс, военные, раненые, Троицкое, Орехово, Лебединское, военнослужащий, Новолуганское, операция Объединенных сил
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