Боевики планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории – штаб ООС

Сообщая о планах боевиков обстрелять населенные пункты на оккупированной территории Донбасса, штаб операции Объединенных сил подчеркнул, что украинская сторона соблюдает режим прекращения огня.

Боевики на Донбассе собираются обстрелять населенные пункты на оккупированной территории. Об этом 11 февраля проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил (ООС).

"По данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств по полному и всеобъемлющему прекращению огня", – сказано в сообщении.

В штабе отметили, что "накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения".

"Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют цель обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", – считают в штабе операции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.