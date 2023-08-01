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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронте погибла экс-игрок сборной Украины по футзалу

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Погибшей на войне с РФ Мальцевой было 34 года
Погибшей на войне с РФ Мальцевой было 34 года
Фото: Women's sport UA / Facebook

На развязанной Россией войне против Украины погибла украинская футзалистка, экс-игрок сборной Украины по футзалу Элеонора Мальцева. Об этом 1 августа сообщил в Telegram сельский голова Коцюбинского Киевской области Сергей Даниш, где до войны жила Мальцева.

Спортсменке было 34 года. Она выступала за клуб "Беличанка" (Коцюбинское) и сборную Украины, была военной и волонтером. У нее остался сын.

По информации "РБК-Украина"Мальцева принимала участие в первом в истории матче женской сборной Украины по футзалу в сентябре 2007 года.
Теги: спорт, некролог, жертвы, война России против Украины, спортсмены, футзал, погибшие
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