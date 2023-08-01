На фронте погибла экс-игрок сборной Украины по футзалу

Погибшей на войне с РФ Мальцевой было 34 года Фото: Women's sport UA / Facebook

Спортсменке было 34 года. Она выступала за клуб "Беличанка" (Коцюбинское) и сборную Украины, была военной и волонтером. У нее остался сын.

Мальцева принимала участие в первом в истории матче женской сборной Украины по футзалу в сентябре 2007 года.