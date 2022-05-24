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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе погиб чемпион мира по тайскому боксу

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Янин погиб в ночь на 7 апреля
Янин погиб в ночь на 7 апреля
Фото: mms.gov.ua

Об этом 24 мая проинформировало Министерство молодежи и спорта Украины.

При обороне Мариуполя от российских оккупантов погиб чемпион мира по тайскому боксу (муай-тай), украинец Алексей Янин.

В ведомстве отмечают, что Янин служил в отряде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.

"Полномасштабное вторжение российских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону города-героя Мариуполя. В ночь с 6-го на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий", – говорится в сообщении.

В министерств отметили, что у Янина остались жена Тамара и сын Назарий.

"В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах отряда "Азов", – рассказали в Минспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оборона Мариуполя военнослужащими "Азова" и других украинских подразделений продолжалась до середины мая. Генштаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В следующие несколько дней вывод продолжился.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти не подтверждали этого.

Теги: бокс, война, Мариуполь, Министерство молодежи и спорта, полк Азов, вторжение, Оборона Мариуполя, война России против Украины, чемпион мира
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