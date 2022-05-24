В Мариуполе погиб чемпион мира по тайскому боксу

При обороне Мариуполя от российских оккупантов погиб чемпион мира по тайскому боксу (муай-тай), украинец Алексей Янин.

В ведомстве отмечают, что Янин служил в отряде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.

"Полномасштабное вторжение российских оккупантов Алексей встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто мужественно держал оборону города-героя Мариуполя. В ночь с 6-го на 7 апреля украинец был убит во время боевых действий", – говорится в сообщении.

В министерств отметили, что у Янина остались жена Тамара и сын Назарий.

"В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах отряда "Азов", – рассказали в Минспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)