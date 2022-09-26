На месте ракетного удара россиян по Первомайскому найдены обломки ракеты "Искандер-М" – Нацполиция

Об этом 26 сентября в Facebook сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.
"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском. К сожалению, есть погибшие, в том числе 15-летняя девушка, – написал он. – Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер-М". Есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома – выбиты окна, повреждены крыши".
Оккупанты обстреляли частный сектор Первомайского около 13.30 26 сентября, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.