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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На месте ракетного удара россиян по Первомайскому найдены обломки ракеты "Искандер-М" – Нацполиция

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Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском днем 26 сентября, отметил Болвинов
Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском днем 26 сентября, отметил Болвинов
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

На месте удара российских оккупационных войск по Первомайскому Харьковской области правоохранители обнаружили обломки ракеты "Искандер-М".

Об этом 26 сентября в Facebook сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском. К сожалению, есть погибшие, в том числе 15-летняя девушка, – написал он. – Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер-М". Есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома – выбиты окна, повреждены крыши".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fSyutmPd6PdL8J5XgENVjdBzwDeAUUR7zUrPqp5ZzUtvnBZbbCBFJzMZg7jDodtdl&id=100002276907245

Оккупанты обстреляли частный сектор Первомайского около 13.30 26 сентября, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, ракета, Нацполиция, следователь, погибшие, девушка, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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