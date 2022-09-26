На месте ракетного удара россиян по Первомайскому найдены обломки ракеты "Искандер-М" – Нацполиция

Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском днем 26 сентября, отметил Болвинов Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Об этом 26 сентября в Facebook сообщил замначальника управления Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском. К сожалению, есть погибшие, в том числе 15-летняя девушка, – написал он. – Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер-М". Есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома – выбиты окна, повреждены крыши".

Оккупанты обстреляли частный сектор Первомайского около 13.30 26 сентября, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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