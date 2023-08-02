На оккупированных территориях Украины отравились российские офицеры, подозревают яд – Андрющенко

По его словам, в тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли два офицера. Судьба остальных 15 до конца не решена, отметил Андрющенко.
"Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище. Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда много яда", – написал он.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.