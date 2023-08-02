На оккупированных территориях Украины отравились российские офицеры, подозревают яд – Андрющенко

По его словам, в тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерли два офицера. Судьба остальных 15 до конца не решена, отметил Андрющенко.

"Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище. Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда много яда", – написал он.