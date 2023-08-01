"В центре Севастополя бабах, слышно даже в Балаклаве". В соцсетях появилось фото и видео взрыва

"В центре Севастополя какой-то бабах, слышно было даже в Балаклаве, сообщают наши подписчики", – написали авторы канала в 17.56.
По оценкам очевидцев, которые публикует канал, по звуку "это была не ракета в небе, а где-то на земле".
Сообщается, что севастопольский взрыв был слышен и во временно оккупированном Бахчисарае.
По предположениям подписчиков канала, взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка неподалеку от Севастополя.
Как утверждает "Крымский ветер", рядом с Сахарной Головкой находится Севастопольская ТЭЦ.
Очевидцы сняли взрыв под Севастополем на видео.
"Крымский ветер" публикует также фото взрыва на месте прилета в районе Сахарной Головки.
Незаконный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram заявил о том, что ПВО оккупантов в районе Кара-Кобы под Севастополя сбило беспилотник.
"На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарник", – изложил свою версию Развожаев.
Украинские военные и власти Украины не комментировали информацию о взрыве в Севастополе.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно раздавались взрывы. Одни из последних сообщений о взрывах в Крыму появились 24 июля, оккупационная власть подтвердила попадание в склад боеприпасов.
Минобороны страны-агрессора РФ 30 июля в Telegram заявило об атаке 25 украинских беспилотников "по объектам" в оккупированном Крыму, которая якобы была отбита. Украинские военные эту информацию не комментировали.