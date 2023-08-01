"В центре Севастополя бабах, слышно даже в Балаклаве". В соцсетях появилось фото и видео взрыва

Взрыв в Севастополе 1 августа был виден и слышен издалека Фото: Крымский ветер / Telegram

"В центре Севастополя какой-то бабах, слышно было даже в Балаклаве, сообщают наши подписчики", – написали авторы канала в 17.56.

По оценкам очевидцев, которые публикует канал, по звуку "это была не ракета в небе, а где-то на земле".

Сообщается, что севастопольский взрыв был слышен и во временно оккупированном Бахчисарае.

По предположениям подписчиков канала, взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка неподалеку от Севастополя.

Как утверждает "Крымский ветер", рядом с Сахарной Головкой находится Севастопольская ТЭЦ.

Очевидцы сняли взрыв под Севастополем на видео.

"Крымский ветер" публикует также фото взрыва на месте прилета в районе Сахарной Головки.

Незаконный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram заявил о том, что ПВО оккупантов в районе Кара-Кобы под Севастополя сбило беспилотник.

"На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарник", – изложил свою версию Развожаев.

Украинские военные и власти Украины не комментировали информацию о взрыве в Севастополе.



